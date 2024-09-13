Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal Edildi

Charleroi Havalimanı'nda Grev Devam Ediyor

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda, çalışanların başlattığı grev yüzünden bugün de tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı yönetimi, devam eden grev sebebiyle hem kalkış hem de iniş seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yolculara Çağrı

Yapılan açıklamada, uçuşu olan yolcuların, biletlerini aldıkları hava yolu firmalarıyla iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.

Grev Nedenleri

Dün sabah başlayan grevin arkasında, çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesi, aşırı iş yükünün azaltılması ve yönetimden daha yumuşak bir tutum beklenmesi gibi talepler bulunuyor. Grev, önceki gün de gerçekleşmişti ve o gün de uçuşlar iptal edildi.

Uzlaşı İçin Toplantı

Öte yandan, havalimanı yönetimi ile sendika temsilcileri sorunları ele almak ve bir uzlaşı sağlamak amacıyla görüşmeler yapmaya başladı.