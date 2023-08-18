Belediye başkanı talimat verdi, ekmek 5 TL oldu! Vatandaşları sevindiren indirim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde, şehirdeki ekonomik koşullara yönelik önemli bir adım atıldı. HAYDİ ekmek büfelerinde satılan ekmeklerin fiyatı, Başkan Şahin'in talimatıyla düşürülerek vatandaşların bütçesine olumlu bir etki yapmayı hedefliyor.





Halk Ekmekten Sorumlu Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın açıklamalarına göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3'ü Nizip'te olmak üzere toplamda 56 büfede ekonomik fiyatlarla ekmek satışı gerçekleştiriyor. Bu sayının 70'e çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, HAYDİ büfeleri sadece ekmek değil, aynı zamanda peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerini de vatandaşlara sunuyor.

Ekmek fiyatlarındaki değişiklik, un ve diğer girdi maliyetlerinde yaşanan artışın bir sonucu olarak önce yukarı yönlü revize edilmişti. Ancak Başkan Şahin'in direktifleri doğrultusunda, halkın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla 5,5 lira olan ekmek fiyatları, 50 kuruşluk bir indirimle 5 liraya düşürüldü.





Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkın daha ucuza ekmek yemesi için belediye tarafından sübvanse ediliyoruz. Bu anlamda Başkanımızın talimatlarıyla ekmek fiyatlarını düşürdük. Günde ortalama 27-50 bin adet arası ekmek satışı yapıyoruz ve bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, şehirdeki vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ve ekonomik koşulların daha sürdürülebilir hale gelmesine destek sağlamayı amaçlıyor. HAYDİ ekmek büfelerinin genişlemesi ve fiyatların düşmesiyle, şehirdeki halkın günlük yaşamı olumlu yönde etkilenecek gibi görünüyor.