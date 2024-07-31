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Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Gümüşhacıköy Belediyesi, personeli için düzenlediği maaş promosyon ihalesinde önemli bir başarıya imza attı. Akbank'ın kazandığı ihalede, belediye çalışanlarına kişi başı 25.550 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:16
Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!

Gümüşhacıköy Belediyesi, çalışanlarına yönelik maaş promosyonu için düzenlediği ihalede, 7 bankanın katılımıyla gerçekleştirdiği açık artırma usulü ile büyük bir başarı elde etti. Belediye Başkanı Zehra Özyol'un liderliğinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, Akbank A.Ş en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı ve belediye personeline önemli bir ek gelir sağladı.

Belediye Başkanı Zehra Özyol ve Akbank Müdürü Zülfikar Arslan tarafından imzalanan protokolle, 74 personelin her birine 25.550 TL ek promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

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