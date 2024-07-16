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Belediyeye 18-55 yaş arası personel alımı! En az ilkokul mezunu olmak yetiyor

Sivas Kangal Belediyesi müjdeyi duyurdu! İŞKUR üzerinden personel alımı başladı! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:54
Belediyeye 18-55 yaş arası personel alımı! En az ilkokul mezunu olmak yetiyor

Sivas Kangal Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere 18-55 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu 16 işçi alacağını duyurdu. Bu alım, bölgedeki istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyor. Adaylar için belirlenen başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylar, başvuru yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor.

Başvuru yapacak adayların, bazı belgeleri eksiksiz hazırlamaları gerekecek. Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, savcılıktan alınmış sabıka kaydı ve öğrenim belgesi fotokopisi, başvuru sürecinin vazgeçilmez belgeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, en az okur-yazar olma, 18 yaşından büyük ve 55 yaşını doldurmamış olma gibi şartlar da aranıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin üniversite eğitimine sahip olmaması ve Sivas Kangal ilçesinde ikamet etmesi gerektiği unutulmamalıdır.

sivas kangal belediyesi personel alımı

Başvuru süreci, 12 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden, İŞKUR hizmet noktalarında ya da İŞKUR 170 telefon hattını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarih ve kanallar aracılığıyla başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları son derece önemlidir.

Sivas Kangal Belediyesi, bölgedeki iş gücü potansiyelini değerlendirerek, vatandaşlara yeni istihdam fırsatları sunma amacını güdüyor. Adayların, bu önemli fırsattan yararlanarak istihdam süreçlerine dahil olmaları bekleniyor. Başvuru sürecinde tüm adaylara başarılar dileriz!

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