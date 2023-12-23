Belgesini getirene ayda 5.096 TL maaş bağlanıyor! Tek şartla her ay cepleri para dolacak

Türkiye genelinde kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik devlet destekleri artırılarak, bu kapsamda yeni bir yardım programı başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program sayesinde, Tüberküloz veya SSPE hastalığına sahip olanlar, psiko-sosyal ve mali zorluklar yaşayan bireyler için önemli bir finansal destek elde edebilecekler.

Başvuru için gereken tek belge TC kimlik kartıdır. Son gelişmelerle birlikte, başvurular Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak alınmakta ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından incelenerek onaylanmaktadır. Onaylanan başvurulara her ay düzenli olarak 5.098 TL nakdi destek ödemesi yapılmaktadır.





Bu yardım programı, kronik hastalıklardan kaynaklanan zorluklarla mücadele eden bireylerin hayat kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Devlet, sosyal yardımlarını genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşma çabasında olup, kronik hastalara yönelik bu destek programını sosyal devlet ilkesi çerçevesinde hayata geçirmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 5.098 TL'lik destek miktarı, hem sağlık hem de ekonomik açıdan rahatlamayı hedeflemektedir. Bu düzenli nakdi destek, kronik hastalara yönelik sosyal yardım programının bir parçası olarak devam edecek ve programla ilgili detaylı bilgilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabilecektir. Ayrıca çevresinde bu destekten haberdar olmayan kronik hastalara da bilgi verilerek başvuru süreçlerine yönlendirme yapılabilir.