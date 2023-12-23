Belgesini getirene ayda 5.096 TL maaş bağlanıyor! Tek şartla her ay cepleri para dolacak

Devlet o hastalara maaş bağlayacak! Tam 5098 TL'lik yardımdan kimler faydalanabilecek? Ayrıntılar haberimizde...

Belgesini getirene ayda 5.096 TL maaş bağlanıyor! Tek şartla her ay cepleri para dolacak
Yayın Tarihi:

Türkiye genelinde kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik devlet destekleri artırılarak, bu kapsamda yeni bir yardım programı başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program sayesinde, Tüberküloz veya SSPE hastalığına sahip olanlar, psiko-sosyal ve mali zorluklar yaşayan bireyler için önemli bir finansal destek elde edebilecekler.

Başvuru için gereken tek belge TC kimlik kartıdır. Son gelişmelerle birlikte, başvurular Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak alınmakta ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından incelenerek onaylanmaktadır. Onaylanan başvurulara her ay düzenli olarak 5.098 TL nakdi destek ödemesi yapılmaktadır.

devlet desteği nasıl alınır

Bu yardım programı, kronik hastalıklardan kaynaklanan zorluklarla mücadele eden bireylerin hayat kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Devlet, sosyal yardımlarını genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşma çabasında olup, kronik hastalara yönelik bu destek programını sosyal devlet ilkesi çerçevesinde hayata geçirmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen 5.098 TL'lik destek miktarı, hem sağlık hem de ekonomik açıdan rahatlamayı hedeflemektedir. Bu düzenli nakdi destek, kronik hastalara yönelik sosyal yardım programının bir parçası olarak devam edecek ve programla ilgili detaylı bilgilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabilecektir. Ayrıca çevresinde bu destekten haberdar olmayan kronik hastalara da bilgi verilerek başvuru süreçlerine yönlendirme yapılabilir.

Öne Çıkanlar
5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak 5 kg un 67,50 TL'ye satışa çıktı! Kendi markalarından bile daha ucuza geliyor: Duyan paket paket alacak
Evde bir paket makarna varsa hemen deneyin! Makarnayla yapılacak 4 farklı lezzet Evde bir paket makarna varsa hemen deneyin! Makarnayla yapılacak 4 farklı lezzet
Yatırımın adresi değişti! 3 tanesi 150 TL'den daha fazla tutuyor: Altını solda sıfır bıraktı Yatırımın adresi değişti! 3 tanesi 150 TL'den daha fazla tutuyor: Altını solda sıfır bıraktı
Çok Okunanlar
Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek Fiyatını gören koşa koşa kaçıyor! 2 haftada rekor zam geldi: Kiloyla değil gramla alınabilecek PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı Satın almak lüks oldu! Büyük zam sonrası fiyatlar değişti: Artık iki kat pahalı! Satın almak lüks oldu! Büyük zam sonrası fiyatlar değişti: Artık iki kat pahalı! Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi Gram altında 2000'li fiyatları unutun! Tam 1500 TL birden uçuşa hazırlanın: Tarih verildi Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın