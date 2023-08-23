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Ben faiz ödemem diyene faizsiz 120.000 TL ihtiyaç kredisi! İş Bankası'ndan dev 0 faiz kampanyası

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Ben faiz ödemem diyene faizsiz 120.000 TL ihtiyaç kredisi! İş Bankası'ndan dev 0 faiz kampanyası
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde hem çalışkanlığıyla hem de yetenekli oluşuyla 'hanımağa' olarak tanınan Helin Ekici YKS'de büyük bir başarıyla tıp fakültesini kazandı. Traktör süren, bostanda karpuz hasadı yapan ve balıkçı babasına yardım eden genç kız köyünü gurulandırdı.

O BANKA FAİZSİZ 120 BİN LİRA VERİYOR!

Ekonomik anlamda geçim sıkıntısı çeken birçok vatandaş bankaların kredi limitlerini öğrenmek istiyor. Aynı zamanda da kredi veren bankaların verdikleri kredilerin düşük faizli ya da faizsiz olmaları son derece önemli.

kredi

Bu anlamda Tiürkiye İş Bankası ‘da müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda nakit çözümlerle gelmeye devam ediyor. Cazip kredi kampanyası yapan İş bankası nakit sıkıntısına çözüm sunuyor.

İhtiyacı olan müşteriler için uzun vadede faizsiz kredi kampanyası düzenleyen banka kampanya detaylarını da paylaştı. müşterilerine 150 bin liraya varan faizsiz kredi imkanı veren banka detayları da bir bir açıkladı.

KOBİ VE ESNAFLARA ÖZEL

Banka kendi kurumsal resmi internet sitesi üzerinden müşterilerine ulaşarak kredi detayları hakkında bilgiler veriyor. KOBİ ve esnaf müşterilere yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, esnaf ve KOBİ müşterilere hoş geldin paketi hazırlandı. Üstelikte 0 faizli olacak.

Başvuruların internet bankacılığı üzerinden alındığı belirtilirken ödemeler de anında hesaba düşüyor. Türkiye’nin neresinden başvurursan vur bu kampanyadan yararlanılabileceği ifade edilirken KOBİ ve esnaflar için müjde paylaşıldı. Finansal anlamda sıkıntı çeken esnafları rahatlatacak bu 0 faizli kredi ile ilgilenenler daha detaylı bilgi için resimi internet sitesi üzerinden ya da bankalardan detaylı bilgi edinebilirler

Ekonomi
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