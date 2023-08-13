Ben faiz ödemem diyenlere 50.000 TL nakit! Aylık taksidi sadece 3500 TL!

Son dönemlerde hayat pahalılığı gün geçtikçe artarken ihtiyaçlarını karşılamayanlar ve nakit ihtiyacı olanlar soluğu bankada alırken faizlerden ötürü geri adım atmak zorunda kalıyor. İhtiyaç kredisi kampanyalarına bir yenisi daha eklenirken faiz derdi olmadan yeni alternatifler sunuldu. İşte detaylar...

TÜRKİYE FİNANS DİJİTAL İHTİYAÇ FİNANSMANI

Faizden uzak durmak isteyenler ne kadar geri dursa da bankalarda para çekme karşılığında faiz ile karşılaşıyorlar. Türkiye Finans Dijital İhtiyaç Finansmanı kullanarak katılım bankacılığı üzerinden faizsiz hizmet almanız mümkün. 50 bin TL ihtiyaç finansmanı çekerek acil nakit ihtiyacınıza çözüm bulabilirsiniz.

Türkiye'de müşterisi sayısı gün geçtikçe artarken Türkiye finans katılım bankası, faizsiz bankacılık hizmetleriyle gündeme geliyor. Türkiye Finans'tan 50.000 TL nakit desteği 24 ay vadeyle çekilirken müşterilere yüzde 3.49 kar payı uygulamaktadır.





KAR PAYI HESAPLAMA

50 bin TL tutarında çekilen ihtiyaç finansmanı kullanan müşteriler 24 ay vade seçeneğini tercih ettiğinde yüzde 3.49 kar payı oranı avantajıyla faydalanabilir. Bu şartlar üzerine Türkiye Finans müşterisinin ödeyeceği aylık tutarlar 3.460 TL olurken 2 yıllık vade sonunda bankaya yapılacak toplam ödeme 83 bin 340 TL oluyor.