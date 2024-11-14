Ben & Jerry's, Unilever'e Bir Dava Açtı: Gazze Konusundaki Desteklerine Engel İddiası

Ben & Jerry's, Unilever'e Karşı Dava Açtı

Dondurma markası Ben & Jerry's, Filistinlilere olan desteğini açıklama çabalarının Unilever tarafından engellendiği iddiasıyla ana şirketine dava açtı. ABD basınında yer alan bilgilere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek için kamuoyuna duyuru yapmaya çalıştığı ancak bu çabalarının Unilever tarafından engellendiği belirtildi.

Unilever'in Suçlamalara Yanıtı

Dava dilekçesinde, Unilever'in Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümleri protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi talebini engellediği iddia edildi. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulunu dağıtmak ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu durumun, Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonuyla ilgili kararlar almasına olanak tanıyan anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Unilever'in Açıklaması

Unilever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz Orta Doğu'daki trajik olayların tüm mağdurlarıyla birlikte. Ben & Jerry's'in sosyal misyon kurulu tarafından ortaya atılan iddiaları reddediyoruz ve davamızı güçlü şekilde savunacağız. Bu yasal mesele hakkında daha fazla yorum yapmayacağız," ifadesini kullandı.

Ben & Jerry's'in 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" belirterek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durdurması, Unilever ile aralarında gerilim yaratmıştı. 2022'de, İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesini sağladığı gerekçesiyle Unilever'i dava etmişti.

Müzakerelerin sonunda taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülmüş, yapılan anlaşmaya göre Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti. Buna ek olarak, Unilever, mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planı çerçevesinde Ben & Jerry's'i de kapsayan dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.