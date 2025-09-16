BENVER-2: Binalarda Enerji Verimliliği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın BENVER-2 yarışmasında, 125 bina arasından Teknopark İstanbul, Karayolları GM ve Anadolu Üniversitesi ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:29
BENVER-2 Sonuçları Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye'de enerji verimliliği farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl 2.'si düzenlenen Binalarda Enerji Verimliliği Proje Yarışması (BENVER-2) sonuçlandı. Yarışmada, üç ayrı kategoride yapılan değerlendirmede toplam 125 kamu, hizmet ve ticari bina arasından en başarılı uygulamalar belirlendi.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan binalarda gerçekleştirilen enerji verimliliği adımlarını ve uygulamaları tek tek inceleyerek, yapılan iyileştirmelerin etkinliğini ve yaygınlaştırılabilirliğini değerlendirdi.

Ticari-Hizmet Binaları

Teknopark İstanbul (Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ortaklığıyla faaliyet gösteren), jüri tarafından En Verimli Ticari-Hizmet Binası seçildi. Yapılan değerlendirmede, binanın enerji tasarrufuna yönelik uygulamaları öne çıktı.

Kamu Binaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü binası, LED aydınlatma dönüşümü, ısıtma sistemlerinin optimizasyonu ve soğutma uygulamaları ile dikkati çekti ve En Verimli Kamu Binası ödülünü aldı.

Üniversite Binaları

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, ısıtma sisteminin modernizasyonu, bina otomasyon sisteminin kurulması ve yalıtım çalışmalarıyla En Verimli Üniversite Binası ödülüne layık görüldü.

BENVER-2 sonuçları, kamu ve özel sektörde enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve örnek projelerin teşvik edilmesi hedefiyle önem taşıyor.

