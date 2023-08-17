Benzin fiyatlarına okkalı zam! Ankara, İstanbul, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları tabelaları değiştirdi!
Akaryakıt fiyatlarına yönelik süregelen zam haberleri, vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. 16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına gelen 1 lira 55 kuruşluk zam, akaryakıt ürünlerindeki artış trendini sürdürüyor.
Brent petrol ve döviz kuru hareketlilikleri, KDV ve ÖTV oranlarındaki yükselme, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. 16 Ağustos tarihi itibariyle benzin fiyatlarına gelen zamla birlikte durum daha da zorlaşıyor.
Seçimlerin öncesinde başlayan akaryakıt zamları, daha sonra da dur durak bilmeden devam etti. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatının 19.76, motorin litre fiyatının ise 18.58 lira olduğu hatırlandı. Yılbaşında ise benzinin 21.14 TL, motorinin ise 23.50 TL seviyesinde olduğu belirtildi.
İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Adana
Benzin fiyatı: 38,72 TL
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 38,68 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,91 TL
Motorin fiyatı: 39,58 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 38,45 TL
Motorin fiyatı: 39,10 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 38,47 TL
Motorin fiyatı: 39,16 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,94 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 38,38 TL
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 38,57 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 37,72 TL
Motorin fiyatı: 38,34 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38,36 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 38,69 TL
Motorin fiyatı: 39,33 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL
Kars
Benzin fiyatı: 38,73 TL
Motorin fiyatı: 39,49 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 38,52 TL
Motorin fiyatı: 39,17 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL
Rize
Benzin fiyatı: 38,55 TL
Motorin fiyatı: 39,27 TL
LPG fiyatı: 16,84 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 38,69 TL
Motorin fiyatı: 39,38 TL
LPG fiyatı: 16,79 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 38,51 TL
Motorin fiyatı: 39,26 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL