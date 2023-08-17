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Benzin fiyatlarına okkalı zam! Ankara, İstanbul, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları tabelaları değiştirdi!

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Benzin fiyatlarına okkalı zam! Ankara, İstanbul, İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları tabelaları değiştirdi!
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşları zorluyor. 16 Ağustos'ta benzinin litre fiyatına yeniden zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına yönelik süregelen zam haberleri, vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. 16 Ağustos itibariyle benzinin litre fiyatına gelen 1 lira 55 kuruşluk zam, akaryakıt ürünlerindeki artış trendini sürdürüyor.

Brent petrol ve döviz kuru hareketlilikleri, KDV ve ÖTV oranlarındaki yükselme, akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. 16 Ağustos tarihi itibariyle benzin fiyatlarına gelen zamla birlikte durum daha da zorlaşıyor.

Seçimlerin öncesinde başlayan akaryakıt zamları, daha sonra da dur durak bilmeden devam etti. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatının 19.76, motorin litre fiyatının ise 18.58 lira olduğu hatırlandı. Yılbaşında ise benzinin 21.14 TL, motorinin ise 23.50 TL seviyesinde olduğu belirtildi.

İLLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1

Adana

Benzin fiyatı: 38,72 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 38,68 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,91 TL

Motorin fiyatı: 39,58 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 38,45 TL

Motorin fiyatı: 39,10 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 38,47 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,94 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 38,38 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 38,57 TL

Motorin fiyatı: 39,21 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 37,72 TL

Motorin fiyatı: 38,34 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin fiyatı: 39,02 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 39,33 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 38,73 TL

Motorin fiyatı: 39,49 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 38,52 TL

Motorin fiyatı: 39,17 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 38,55 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,84 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 38,69 TL

Motorin fiyatı: 39,38 TL

LPG fiyatı: 16,79 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 38,51 TL

Motorin fiyatı: 39,26 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

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