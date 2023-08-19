Benzin istasyonlarında uzun kuyruk var! Sebebi bu kez indirim: Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin fiyatları

Döviz kuru dalgalanmaları ve petrol fiyatlarında devam eden dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını çok fazla etkilemektedir. Son zamanlarda üst üste yapılan fiyat artışlarının ardından araç sahiplerini mutlu edecek bir haber geldi.





Motorin fiyatı 38 lira sınırını geçerken 18 Ağustos'tan itibaren 1 lira 52 kuruş indirim uygulanacak. Bu motorin fiyatı indirimi ile İstanbul'da mazotun litresi 36 lira 86 kuruş, Ankara'da 37 lira 36 kuruş, İzmir'de 37 lira 52 kuruş olacak.