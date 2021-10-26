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Benzin zam yapılma rekoruna doğru ilerliyor! Bu gece 28 kuruş daha eklenecek..

Bugün 44 kuruşluk zammın ardından yeni fiyattan satılan benzin için bu gece yarısı 28 kuruş daha zam yapılacağı öğrenildi.

26 Ekim 2021 Salı 20:21
Benzin zam yapılma rekoruna doğru ilerliyor! Bu gece 28 kuruş daha eklenecek..
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Dünya genelinde enerji fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de de etki gösterirken petrol fiyatlarında görülen yükselmeler akaryakıt fiyatlarında uygulanacak olan zamları beraberinde getirmeye başladı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan son duyuruda bugünden itibaren 44 kuruş zam getirilen benzin yeni fiyattan satılmaya başlanmıştı. Son edinilen bilgilere göre ise benzine 28 kuruş daha zam yapılacağı ve yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Son yapılan açıklamalarda Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararının bulunmadığı aktarıldı.

2 GÜN İÇİNDE 72 KURUŞ ZAM

Son zam kararı ile birlikte benzinde 2 gün içerisinde toplamda 72 kuruşluk bir artış yaşanacak ve son zamla birlikte Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzin 8,76 liraya yükselecek. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,39 liradan satılacağı belirtilirken İzmir'de de pompa fiyatı 8,76 lira olacak.


Son Güncelleme: 26.10.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
Benzin FiyatlarıBenzin28 Kuruş Zam
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