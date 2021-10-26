Benzin zam yapılma rekoruna doğru ilerliyor! Bu gece 28 kuruş daha eklenecek..

Dünya genelinde enerji fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de de etki gösterirken petrol fiyatlarında görülen yükselmeler akaryakıt fiyatlarında uygulanacak olan zamları beraberinde getirmeye başladı.
Son yapılan açıklamalarda Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararının bulunmadığı aktarıldı.
2 GÜN İÇİNDE 72 KURUŞ ZAM
Son zam kararı ile birlikte benzinde 2 gün içerisinde toplamda 72 kuruşluk bir artış yaşanacak ve son zamla birlikte Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzin 8,76 liraya yükselecek. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,39 liradan satılacağı belirtilirken İzmir'de de pompa fiyatı 8,76 lira olacak.
Son Güncelleme: 26.10.2021 20:21