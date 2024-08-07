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Besi Organize Tarım Bölgesi Sayısı Artırılacak

Tarım Bakanı, besi organize tarım bölgesi sayısının 31'e çıkarılacağını duyurdu ve Malatya OTB'yi hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:44
Besi Organize Tarım Bölgesi Sayısı Artırılacak

Besi Organize Tarım Bölgesi Sayısı Artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvansal üretimin artırılması amacıyla besi organize tarım bölgesi (OTB) sayısını 9'dan 31'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, son olarak Malatya Besi OTB'nin açılışını gerçekleştirerek bu bölgenin önemine değindi.

Besi OTB'lerin Önemi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, besi OTB'ler hayvansal ürün arzında artış sağlayarak iç tüketimi destekleyecek.

Bu bölgeler, sürdürülebilir hayvancılık yöntemleri ile gıda üretiminde verimlilik ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Altyapı ve Sıfır Atık Politikası

Kesintisiz üretim imkanı sunan besi OTB'ler, verimliliği artıracak şekilde altyapı ile desteklenmekte ve sıfır atık ilkesine uygun faaliyet göstermektedir.

Malatya Besi OTB ile İstihdam Artışı

Yumaklı, Malatya Besi OTB'nin 3 bin 128 dekar alanda kurulduğunu ve 16 bin 700 baş hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor ve altyapı için 180 milyon lira yatırım yapıldığı açıklandı.

Bu projeyle birlikte, tarım-sanayi entegrasyonu güçlendirilecek ve marka değeri ile gelirlerin artması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı, "Besi OTB'ler, hayvansal ürün arzında büyük rol oynayacak" diye konuştu.

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