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Bessent ve Lagarde İle Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşme

ABD Hazine Bakanı Bessent, ECB Başkanı Lagarde ile ekonomik ilişkileri ve transatlantik işbirliğini değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:58
Bessent ve Lagarde İle Ekonomik İşbirliği Üzerine Görüşme

ABD Hazine Bakanı Bessent, ECB Başkanı Lagarde ile Görüştü

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bessent ve Lagarde, bu önemli görüşmede bir tanışma toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, ortak ekonomik öncelikler ve karşılıklı ilgi duyulan temel politika konuları yer aldı.

Bessent, toplantı sırasında, ABD ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve transatlantik işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

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