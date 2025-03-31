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Beyaz Saray'dan Karşılıklı Tarife Açıklaması: Adalet İçin Keskin Önlemler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, adaletsiz ticaret yapan ülkeler için tarife uygulamaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 22:09
Beyaz Saray'dan Karşılıklı Tarife Açıklaması: Adalet İçin Keskin Önlemler

Beyaz Saray Sözcüsünden Tarife Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da haksız ticaret uygulamalarını düzeltici bir tarife planı açıklayacağını duyurdu.

“Kurtuluş Günü” İfadesi

Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump’ın, 2 Nisan tarihini “kurtuluş günü” olarak adlandırdığını belirtirken, bu günün önemine vurgu yaptı. “Başkan, ülkemizi onlarca yıldır soyan haksız ticaret uygulamalarını tersine çevirecek bir tarife planını açıklayacak. Bunu Amerikan işçisinin çıkarını korumak için yapıyor.” dedi.

Hedef Ülke Bazlı Tarifeler

Leavitt, Avrupa Birliği’nin, ABD süt ürünlerine uyguladığı %50, Japonya’nın ABD pirincine %700, Hindistan’ın ABD tarım ürünlerine %100 ve Kanada’nın ABD tereyağı ve peynirine %300’e varan gümrük vergileri uyguladığını belirtti. “Bu durum, Amerikan ürünlerinin bu pazarlara ithal edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor ve birçok Amerikalının işini kaybetmesine neden oldu.” şeklinde konuştu.

Muafiyet Durumu ve Gelecek Planları

Leavitt, “Artık mütekabiliyet zamanı” olduğunu vurgulayarak, açıklanacak yeni tarifelerin ABD halkına adil davranılmasını sağlayacağını ifade etti. Kadın tarıma yönelik muafiyetlerin olup olmayacağı sorusuna ise “Şu anda herhangi bir muafiyet yok.” yanıtını verdi.

Leavitt, “Amerikan halkına adaletsiz davranan her ülkenin karşılığında çarşamba günü bir tarife almayı beklemesi gerektiğini düşünüyorum.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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