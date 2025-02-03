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Beyaz Saray: Tarifeler, Ticaret Değil Uyuşturucu Savaşı Üzerine Kurulu

Beyaz Saray, ticaret tarifelerinin uyuşturucu savaşı bağlamında ele alındığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:05
Beyaz Saray: Tarifeler, Ticaret Değil Uyuşturucu Savaşı Üzerine Kurulu

Beyaz Saray, yeni tarifelerin ticaret savaşı değil, uyuşturucu savaşı kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Kevin Hassett'ten Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere dair kararnamesinin Meksika tarafından “çok ciddi” şekilde ele alındığını belirtti. Hassett, Kanada'nın ise bu durumu yanlış anladığını ve konuyu bir ticaret savaşı olarak yorumladığını ifade etti.

Tarifeler Üzerine Değerlendirmeler

Hassett, CNBC'ye verdiği röportajda, Trump’ın 1 Şubat’ta imzaladığı kararnamenin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. Hassett, konunun tamamen yanlış anlatıldığını düşündüğünü ve bu nedenle kararnamenin dikkatle okunması gerektiğini vurguladı.

Meksika ve Kanada'nın Yorumları

Hassett, hafta sonu yapılan görüşmelerde Meksikalıların kararnamede belirtilen hususlara yönelik “çok ciddi” bir duruş sergilediklerini ancak Kanadalıların yanlış anlama içinde olduklarını dile getirdi. Hassett, “Bu yüzde 100 uyuşturucu savaşı. Fentanil ile ilgili. Geçen yıl Vietnam Savaşı’ndan daha fazla insan öldü ve Başkan Trump bunu durdurmaya söz verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

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