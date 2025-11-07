Beyşehir'de 40 Bin Kg Kırmızı Mercimek Tohumu Desteği

Beyşehir'de 'Bereketli topraklar için kırmızı mercimek' projesiyle üreticilere 40 bin kg mercimek tohumu dağıtıldı; hedef 3 bin 200 dekarlık ekim.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:42
Beyşehir'de Çiftçilere Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtımı

Proje, bütçe ve hedefler

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bereketli topraklar için kırmızı mercimek' projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde düzenlenen törende Beyşehirli üreticilere 40 bin kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi. Uygulama, yüzde 75'i bakanlık, yüzde 25'i çiftçi katkısı ile gerçekleştiriliyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, proje kapsamında 3,3 milyon liralık bütçeyle ilçe genelinde yaklaşık 3 bin 200 dekarlık alanda kırmızı mercimek ekiminin hedeflendiğini belirtti. Konuşmaların ardından üreticilere mercimek tohumları dağıtıldı.

Beklenen kazanımlar

Yürütülen proje ile bölgedeki nadas alanlarının daraltılması, tarıma elverişli alanların üretime kazandırılması ile verimlilik ve kalite artışının sağlanması amaçlanıyor.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, kurum amirleri, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile üreticiler katıldı.

