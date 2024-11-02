DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.390.168,85 -0,72%

Biga'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Çanakkale Biga'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri hayata geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:13
Biga'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan çeşitli köylerde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Projenin Kapsamı

Bu kapsamda, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Biga ilçesindeki sistematik bir gelişim sağlanacak. Çalışmalar, aşağıdaki köylerde gerçekleştirilecek:

  • Adliye
  • Akköprü
  • Çakırlı
  • Çınarköprü
  • Geyikkırı
  • Güleç
  • Hacıhüseyinyaylası
  • Karapürçek
  • Kayapınar
  • Kocagür
  • Örtülüce
  • Tokatkırı
  • Yeniçiftlik

Arazi toplulaştırma çalışmaları, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Proje, tarım üretkenliğinin artırılmasına ve köy ekonomilerinin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'Sahte Usta' Uyarısı
2
Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları
3
Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri Onaylandı
4
Alman Otomotiv Sektöründe Dönüşüm: 2035'e Kadar 190 Bin İş Kaybı Bekleniyor
5
Tüketim Ekonomisinden Kanaat Ekonomisine Yeni Rapor Yayınlandı
6
İngiltere'de Hizmet Sektöründe Hızlı Büyüme

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer