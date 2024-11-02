Biga'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan çeşitli köylerde yapılan arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Projenin Kapsamı
Bu kapsamda, Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Biga ilçesindeki sistematik bir gelişim sağlanacak. Çalışmalar, aşağıdaki köylerde gerçekleştirilecek:
- Adliye
- Akköprü
- Çakırlı
- Çınarköprü
- Geyikkırı
- Güleç
- Hacıhüseyinyaylası
- Karapürçek
- Kayapınar
- Kocagür
- Örtülüce
- Tokatkırı
- Yeniçiftlik
Arazi toplulaştırma çalışmaları, tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Proje, tarım üretkenliğinin artırılmasına ve köy ekonomilerinin güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.