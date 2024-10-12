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Bilgi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Festivali Sonuçlandı

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılışı için düzenlediği BİLGİ Welcome Fest ile öğrencilere dolu dolu bir etkinlik sundu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:29
Bilgi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Festivali Sonuçlandı

Bilgi Üniversitesi'nde BİLGİ Welcome Fest Coşkusu

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılışı dolayısıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği BİLGİ Welcome Fest ile student hayatının kapılarını araladı. Bu etkinlik, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikler ve Performanslar

Festival süresince öğrenciler, çeşitli aktiviteler, kulüp günleri ve sektörel buluşmalarla bir araya geldi. Festivallerin kapanışında popüler gruplardan Adamlar ve Sufle, sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar sundu.

Talent Fest ile Kariyer Fırsatları

BİLGİ Welcome Fest çerçevesinde gerçekleştirilen Talent Fest, 70'e yakın firmanın katılımıyla büyük bir etkinlik haline geldi. Bu etkinlikte, öğrenci klüpleri ve çeşitli aktivitelerle öğrenciler sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Gelişim Fırsatları ve Sosyal Hayat

Öğrenciler, iş ve staj olanakları hakkında bilgi alırken, gönüllülük projeleri aracılığıyla kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni fırsatları keşfetti. Ayrıca, santralistanbul ve Kuştepe kampüslerinde düzenlenen kulüp günleri ile üniversitenin sosyal yapısını tanıyarak kampüs yaşamını daha hareketli hale getirme şansı buldular.

Bu festival, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine hem sosyal etkileşim ve destek sağladı hem de kariyerlerine yönelik önemli bağlantılar kurmalarına olanak tanıdı.

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı amacıyla 8-11 ekimde düzenlediği BİLGİ...

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı amacıyla 8-11 ekimde düzenlediği BİLGİ Welcome Fest bitti.

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı amacıyla 8-11 ekimde düzenlediği BİLGİ...

Bilgi Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı'nın açılışı amacıyla 8-11 ekimde düzenlediği BİLGİ Welcome Fest bitti.

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