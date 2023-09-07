Bilim insanları 28 gün yaşayabilecekleri bir üs inşa edecek

BİLİM İNSANLARI DENİZ ALTINA YAŞAMA ALANI İNŞAA EDİYOR!

Galler açıklarında yaklaşık 200 metre derinlikte bir yaşam alanı inşaa etmeye çalışan bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Tek seferde 28 gün yaşamın sağlanabileceği bu üste araştırmacılar uzun soluklu çalışmalarını sürdürebilecek.





Çoğu insan için ürkütücü gelen bu fikir klostrofobiye sahip insanları oldukça rahatsız ediyor. Tasarı aşamasındaki bu icat yaklaşık 3 yıl içerisinde gerçeğe dönüştürülecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, okyanus teknolojisi ve keşif firması olan DEEP Research Labs'dan bilim insanları, Galler kıyılarında, üs inşaa edeceğini ve bu üste insanların yaklaşık olarak 1 ay boyunca yaşayabileceklerini belirtti. Üstelik bu üst yerin 200 metre derinliğinde inşaa edilecek.





DEĞERLİ BİR ARAŞTIRMA

Üstün konumlanacağı yer ise deniz yaşamının yüzde 90'ının bulunduğu düşünülen 'epipelajik bölgeye' olacak.

Böyle bir üssün inşaa edilmesinin sebebi ise okyanusun bilinmeyen kısımlarının da keşfedilmesini sağlamak. Okyonuslar deniz altları ile de keşfedilebilse de deniz altları suyun altlarında anca birkaç saat kalabiliyor. Ancak yapılacak bu üst üle araştırmacılar bu bölgeye kalıcı bir araştırma üssü kurmuş olacaklar.

Okyonusların keşfedilmeye değer olduğunu ifade eden DEEP Başkanı Steve Etherton, şunları aktardı: "Okyanuslar, dünyanın karşı karşıya olduğu kuşaklar arası zorlukların çoğunun merkezinde yer alıyor ve aynı zamanda henüz kavramaya bile başlamadığımız fırsatlar sunuyor. En azından aldığımız her nefesin kaynağı onlar. Hava durumunu etkilerler. İklimi etkilerler. Bizi etkiliyorlar. Yine de, yaşamı sürdüren bu ekosistem şaşırtıcı bir şekilde bilinmemektedir. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde DEEP, bilim insanlarının uzun süreler boyunca çalışabilmelerini sağlayacak ve umuyoruz ki bu hayat veren ortamı anlamamıza küçük de olsa bir katkıda bulunacaktır."





ÜSSÜN TASARIMI HAKKINDA

Üssün en çok merak uyandıran kısmı ise tasarım kısmı. Üssün merkezi bir 'büyük salon' ve bunun üzerindeki asma katta yer alan laboratuarlardan oluşacağı belirtiliyor.

Bilim insanları, burda tek kişilik bir yatak ve küçük bir yan sehpanın yer aldığı özel yatak odalarında yaşamlarını sürdürecekler.

Banyoda ise tuvalet ve lavabonun yanı sıra oldukça geniş bir duş alanı olacak.

Mutfakta bir yemek masası ve deniz tabanına bakan geniş pencereler yer alacak şekilde tasarlanmış. Bu üssün ne kadara mal olacağı ise henüz bilinmiyor.