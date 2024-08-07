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Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

2023 Bilişim 500 Araştırması'na göre Türkiye'nin en büyük bilişim şirketleri belirlendi, sektör büyüklüğü 25 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:57
Bilişim 500 Araştırması 2023 Sonuçları Açıklandı

2023 Bilişim 500 Araştırması Sonuçları

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin belirlendiği sıra dışı bir etkinlik olan "Bilişim 500 Araştırması" sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'deki bilişim sektörünün büyüklüğünün 25 milyar dolara yaklaştığını vurgulayarak, "14 kat büyümenin olduğu başka bir sektör yok." dedi.

Tören Detayları

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Bilişim 500 Araştırması, "Evren Boşlukları Sevmez" mottosuyla Tarihi Emek Sineması'nda gerçekleştirildi. Törende Sayan’ın yanı sıra Hakan Yurdakul, Murat Göçe, Özlem Unan, Mehmet Ali Akarca gibi sektörün önemli isimleri de yer aldı.

Sektördeki Dönüşüm

Sayan, bilişim sektörünün tüm sektörlerin geleceğine doğrudan etki ettiğini belirterek, son 10 yılda yazılım alanında önemli bir ivme kaydedildiğini ifade etti. "Türkiye'de yerli ürün ağırlığı en yüksek sektör yazılım, %82 ile bu alanda yer alıyor," dedi.

4. Endişe ve Sosyal Medya Üzerine Açıklamalar

Sayan, sosyal medya platformlarının yasalarına uymalarını gerektiğini belirterek, "Sosyal medya hem bilgi edinme hem de kişisel hak ve özgürlüklerin sorgulanmasına yol açabiliyor. Sosyal medya şirketleri, bulundukları ülkelerin yasalarına uymak zorundalar," dedi.

Büyüme ve İstihdam Potansiyeli

Yurdakul, ürünün yanında satışın da önemine değinerek, "Üretmek, satış olmadan sürdürülebilir bir anlam taşımıyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, 2025 yılına kadar 100 bin yeni istihdam olanağının yaratılacağını dile getirdi.

Bilişim 500 Araştırmayı Büyüten Katılımcılar

BThaber Başkanı Murat Göçe, bu yıl araştırmaya 74 yeni şirketin katıldığını belirtti. 2023'teki şirketlerin toplam geliri %93 artarak 716 milyar liraya ulaştı.

Yüksek Büyüme Gösteren Alanlar

Özlem Unan, yazılım ihracatı gelirlerinin %107 arttığını ve siber güvenlik alanında hızlı bir büyüme beklediklerini açıkladı. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, yapay zeka uygulamalarının sektörde önem kazandığını belirtti.

Türkiye'nin En Büyük 10 Bilişim Şirketi

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması sırasıyla Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Teknosa, Arena, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Ingram Micro ve KoçSistem olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının...

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bilişim 500 Araştırma" sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

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