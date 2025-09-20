Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin "tarım teknolojileri ülkesi" olmasının güvenlik, tarım ve enerji bağımsızlığı için hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:01
Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi

Bilişim Vadisi'nden "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Hedefi

Erkam Tüzgen: Tarım teknolojileri ve kümelenmeler stratejik önemde

ZEYNEP DUYAR - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin yalnızca bir tarım ülkesi değil, aynı zamanda bir "tarım teknolojileri ülkesi" olmasını istediklerini söyledi.

Tüzgen, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsız olması için tarım teknolojileri geliştirmesi ve...

Konuşmasında tarım teknolojileri geliştirme ve tarım kümelenmelerinin önemine vurgu yapan Tüzgen, bu alanlardaki atılımların ülkenin stratejik bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğündeki çalışmalara dikkat çeken açıklama, tarım ve teknoloji entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pusula Portföy yüzde 40,11 Düştü
2
Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi
3
TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş
4
Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Değer Kazandı
5
HGBS ile gümrükte dijital dönüşüm: Kağıtsız beyan dönemi
6
Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Altın, Dolar ve Avro Kazandırdı
7
Kadın ve Sosyal Kooperatifler Güçlendirilecek: 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi