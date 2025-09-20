Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi

Bilişim Vadisi'nden "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Hedefi

Erkam Tüzgen: Tarım teknolojileri ve kümelenmeler stratejik önemde

ZEYNEP DUYAR - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin yalnızca bir tarım ülkesi değil, aynı zamanda bir "tarım teknolojileri ülkesi" olmasını istediklerini söyledi.

Tüzgen, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsız olması için tarım teknolojileri geliştirmesi ve...

Konuşmasında tarım teknolojileri geliştirme ve tarım kümelenmelerinin önemine vurgu yapan Tüzgen, bu alanlardaki atılımların ülkenin stratejik bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğündeki çalışmalara dikkat çeken açıklama, tarım ve teknoloji entegrasyonunun hızlandırılması gerektiğini öne çıkardı.