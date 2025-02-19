BİM'e Rekabet Kurulu'ndan 1,3 Milyar Liralık Ceza

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e Büyük Ceza

Rekabet Kurulu, 1,3 milyar Türk lirası tutarındaki idari para cezasını, uzmanlarının yerinde incelemesini engelleyen BİM'e kesti. Kurumdan yapılan açıklamada, yerinde inceleme yetkisinin kanun ihlallerinin belirlenmesinde kritik bir araç olduğu belirtildi.

Yerinde İnceleme Sürecinin Önemi

Yerinde incelemelerin, rekabetin sağlanması açısından son derece önemli olduğu vurgulanarak, böyle durumların engellenmesi halinde şirkete, cirosunun binde beşi oranında ceza verileceği ifade edildi. Ayrıca, incelemelerin en son teknolojiye sahip cihazlarla gerçekleştirildiği ve sadece işle ilgili unsurları kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, yerinde inceleme sürecinde, teşebbüs çalışanlarının iş için kullandığı cihazlardan herhangi bir veriyi silmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Aksi durumun, Kurum personeli tarafından tespit edilebileceği kaydedildi.

BİM'de Yaşanan Olay

14 Ocak'ta BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, inceleme süresince bir BİM yöneticisinin veri silme eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu durum, Kurulun 6 Şubat tarihinde aldığı kararla yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilmesine yol açtı. Sonuç olarak, BİM'e 1,3 milyar Türk lirası ceza uygulanmasına karar verildi.