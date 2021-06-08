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Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!

BİM market zincirleri bünyesinde çalışmak üzere 3500 TL ve üzeri maaşla çalışmak üzere personel alımı yapacak. Milyonlarca işsizin dikkatle takip ettiği ilanda hangi kadrolarda personel alımı olacak? BİM merektin iş ilanına nereden başvuru yapılabilir? Detaylar haberimizde.

08 Haziran 2021 Salı 14:23
Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!
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BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı birimlerde alınacak personelin başvurusu Türkiye İş Kurumu üzerinden açılan ilanlarla gerçekleştirilecek. E-devlet üzerinden ya da Türkiye İŞ Kurumu web sayfası üzerinden vatandaşlar başvurularını kolayca yapabilecek.

Peki, BİM market hangi kadrolara işçi alımı yapacak?

BİM market bünyesinde çalışacak işçiler için açılan ilanlara İŞKUR üzerinden başvuru yapılacaktır. İlanda yer alan iş pozisyonları şu şekilde:

Satış Danışmanı

Manav Kasiyer

Reyon Görevlisi

Beden İşçisi(Normal-Engelli)


Perakende Satış Elemanı

BİM marketin iş ilanında aranan başvuru şartları nelerdir?

BİM marketin en az 3500 TL ile alım yapacağı pozisyonlara başvuru için gereken şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18-40 yaş arasında olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

Herhangi bir sağlık problemi olmamak.

Engelli personel alımı için engelli olduğuna dair rapora sahip olmak.

Başvurulan kadro hakkında bilgi sahibi olmak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 14:23
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