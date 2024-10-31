Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı Antalya'da Gerçekleşiyor

Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı Antalya'da Düzenlenecek

Almanya ve Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), sektörel paydaşları Antalya'da bir araya getirecek. Fuar, 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Fuar Hakkında Detaylar

Fuara dair tanıtım toplantısı, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün önemli yöneticileri ve meslek kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Hannover Fairs Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar, fuarın 10 bin metrekarelik bir alanda olacağını belirtti.

Sektörün Geleceği İçin Fırsatlar Sunacak

Klar, fuarın Avrupa, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gayrimenkul geliştiricileri, mimarları ve mühendisleri bir araya getireceğini vurgulayarak, "Bu etkinlik, sektör profesyonellerine yenilikçi fikirler, işbirlikleri ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları sunacak," dedi.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Teması

Fuarda akıllı bina teknolojileri, enerji verimliliği, yeşil bina uygulamaları gibi pek çok konuya değinileceğini belirten Klar, Antalya'nın turizm ve sanayi alanındaki katkısının önemli olduğunu söyledi. Aynı zamanda, Antalya'nın akıllı altyapı projeleri ile iklim değişikliğiyle mücadelede de öne çıktığını ifade etti.

ANFAŞ'ın Motivasyonu

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, yeni bir fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Böylesine değerli bir fuarı ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz," ifadelerini kullandı. Tanıtım toplantısında ayrıca Yurtdışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Yöneticisi Alemdar Sönmez ve Outbound Satış ve Yeni Projeler Entegrasyon Direktörü Demet Çataklı Avcu fuar hakkında bilgi verdi.

ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ ile Deutsche Messe'nin Türkiye Ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ işbirliğinde organize edilen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı için ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün çatı meslek kuruluşlarıyla firma yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ ile Deutsche Messe'nin Türkiye Ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ işbirliğinde organize edilen Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı (Build4U Fuarı), gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı için ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün çatı meslek kuruluşlarıyla firma yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.