Binance'dan Filistinli Yatırımlara Yönelik İddialara Cevap

Binance, Filistinli Kullanıcıların Yatırımlarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Kripto para borsası Binance, İsrail hükümetinin isteği üzerine Filistin vatandaşlarına ait bazı hesapların dondurulduğu iddialarına yanıt verdi. Binance CEO'su Richard Teng, yaptığı açıklamada, "Sadece yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi." şeklinde belirtti.

İlgili Belgeler ve Olayın Arka Planı

Sosyal medya platformu X ve uluslararası haber kaynaklarında, İsrail Savunma Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen bir İbranice belgenin detaylarına yer verildi. Bu belgede, terörle mücadele kapsamında kripto varlıklara el koyma kararını öneren beş maddelik bir taslak sunulmuştu.

Kripto Piyasasında Dalgalanma

Olayın ardından Bitcoin’in (BTC) değeri %8 oranında düşüş gösterdi. Gün içerisinde 63 bin dolara kadar tırmanan BTC, 58 bin 200 dolara düşerek yatırımcıları tedirgin etti.

Binance Kurucu Ortağından Ek Açıklama

"Bu konudaki bazı yanlış ifadeler mevcut. Bizim için en önemlisi, bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz.”

Binance kurucu ortağı Yi He, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Küresel bir kripto borsası olarak, tüm finansal kurumlar gibi uluslararası kabul görmüş kara para aklamayı önleme mevzuatına uyuyoruz. Kullanıcılarımıza platformumuzda güvenli bir şekilde işlem yapabilmeleri için eğitim vermeye devam edeceğiz."