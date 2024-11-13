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BioNTech, Çinli Biotheus'u 1 Milyar Dolara Satın Alıyor

BioNTech, Biotheus'u 1 milyar dolara satın alarak kanser tedavisindeki stratejisini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:48
BioNTech, Çinli Biotheus'u 1 Milyar Dolara Satın Alıyor

BioNTech'ten Büyük Alım

Alman biyoteknoloji devi BioNTech, Çinli biyoteknoloji şirketi Biotheus'u yaklaşık 1 milyar dolara satın almayı planlıyor. Bu anlaşmanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satın Alma Detayları

BioNTech'in yaptığı açıklamada, Biotheus'un tüm hisse senetlerini 800 milyon dolar karşılığında satın almayı ve ilave olarak 150 milyon dolara kadar aşamalı ödeme yapmayı kabul ettiği belirtildi. Bu önemli adım, BioNTech'in onkoloji alanındaki stratejisini desteklemek amacıyla atılıyor.

Küresel Haklar ve Hedefler

Bu satın alımla birlikte, BioNTech'in immüno-onkoloji varlığı olan BNT327'nin Çin dahil küresel haklarını elde etme planları da bulunuyor. Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilaçlarına kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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