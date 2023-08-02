Bir ayda çift maaş almanın gizli formülü! SGK'dan haber sızdı: Çifter çifter ödeniyor

İşte çift maaş almak isteyenlerin merakla beklediği bilgiler! SGK'dan gelen açıklamaya göre, hem babadan hem de eşten emekli maaşı alma durumuyla ilgili netlik kazandı. Birçok vatandaş, bu konuda bilgi sahibi olmak istiyor. Eğer siz de bu gruptaysanız, SGK'nın verdiği cevapları dikkatle inceleyin! İşte detaylar...





ÇİFT MAAŞ ALMAK MÜMKÜN

Öncelikle şu sorunun cevabını verelim: Evet, çift maaş almak mümkün! Ancak, bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İlk olarak, babadan emekli maaşı almak isteyen kişinin, SGK'da prim ödemesi olması gerekiyor. Yani babanızın sosyal güvenlik primlerinin yatırılmış olması gerekiyor. Bu şartı sağladığınız takdirde, babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz.

Peki eşten emekli maaşı almak için neler gerekiyor? Burada da dikkat etmeniz gereken bazı kriterler var. Eşinizin emekli maaşı alabilmesi için, eşinizin SGK'ya prim ödemiş olması gerekiyor. Eşinizin de sosyal güvenlik primleri yatırılmış olmalıdır. Bu koşulu karşılayanlar, eşlerinden emekli maaşı alma hakkına sahip oluyor.

Fakat unutmamanız gereken bir nokta var: SGK, çift maaş almak isteyenlerin her iki maaşı da birleştirerek tam miktarını almasına izin vermez. Yani, babadan ve eşten emekli maaşı alan bir kişi, her iki maaşın toplamını alamaz. SGK, iki maaşı da inceleyecek ve daha yüksek olanını seçecektir. Yani en yüksek maaşın ödenmesi esas alınacaktır.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, çift maaş almak için belirli şartları karşılamak gerekiyor. Babadan ve eşten emekli maaşı almak isteyenler, SGK'nın belirlediği bu şartlara uygunluk göstermelidir. Bu sayede, hak ettikleri maaşları alabilirler.





SGK resmi olarak çift maaş almak isteyenlerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Hem babadan hem de eşten emekli maaşı almak mümkün, ancak belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Her iki maaşın toplamını almak mümkün değil, en yüksek maaş ödenerek adil bir değerlendirme yapılacak. Unutmayın, her durum için SGK'nın resmi açıklamalarını takip etmek ve şartları yerine getirmek önemlidir.

Son dakika haberlerine göre, çift maaş almak isteyenler arasında yer alan bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak eşi ve babasının emekli maaşlarını alıp alamayacağını sormuş. Olayda vefat eden kadının eşi Bağ-Kur emeklisi ve aynı zamanda vefat etmiş bir milletvekili babasının emekli maaşı bulunuyor. Merak edilen konu, kadının eğer babasının emekli maaşını almaya başlarsa, eşinin maaşının kesilip kesilmeyeceği ve diğer dul kardeşin babasından aldığı maaşın etkilenip etkilenmeyeceği.

Konu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen cevapta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu'nun "Dul ve Yetim Aylıkları" hükümlerine değinilmiş. Buna göre, vefat eden kişinin emekli maaşı, eş için yüzde 50 oranında bağlanırken, aylık alan yetimi olmayan dul eşlere yüzde 75 oranında bağlanmaktadır. Ayrıca, çocuklarla anne ya da babalar için de yüzde 25'lik bir oran mevcuttur.

Verilen bilgiler doğrultusunda, kadın eğer babasının maaşını almaya başlarsa, eşinin maaşında kesinti yaşanabilecektir. Bunun yanında diğer dul kardeşin de babasından aldığı maaşta azalma olabilir.

SGK'nın açıklamaları çerçevesinde, çift maaş almak isteyenlerin durumunu iyi değerlendirmesi ve hangi maaşın daha avantajlı olduğunu belirlemesi önemlidir. Yapılan başvurular sonucunda alınacak cevaplar, kişilerin mali durumlarına göre şekillenecektir. Ancak unutulmamalıdır ki SGK'nın belirlediği kurallar çerçevesinde, her iki maaşı da tam miktarıyla almak mümkün değildir.

Son yapılan açıklamaya göre, vefat eden emeklinin iki çocuğu olduğunda, aylık bağlanacak olan toplam oran yüzde 80 olarak belirleniyor. Bu kapsamdaki çocuklara ise vefat eden emeklinin aylığının yüzde 40'ı esas alınarak aylık ödeniyor. Ayrıca aylık bağlanacak olanların vefat tarihinde evli olmamış kız çocuklarına aylık bağlanıyor. Ancak daha sonra boşanan ya da dul kalanlar da eski aylıkları bağlanarak ödeme alabiliyorlar.

Bu durumda, kız çocuklarına aylık bağlanması için evli olmama şartı aranıyor. Ölüm tarihinde evli olmaları nedeniyle aylık bağlanamayan kız çocukları, sonradan dul kalmaları ya da boşanmaları durumunda aylık almaya hak kazanıyorlar. Böylece sonradan aylık bağlananlar için diğer hak sahiplerinin aylıkları da yeni duruma göre düzenleniyor.

Bu açıklamada önemli bir nokta da belirtildi: Çalışma kapsamı ve sigortalılık statüsüne bakılmaksızın, emekli ya da dul aylığı alan kişilerin yetim aylığı almalarına engel teşkil etmiyor.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, vefat eden emeklinin çocukları arasında yetim aylığı paylaşımının nasıl yapıldığı ve evlilik durumuyla ilgili koşullar netleştirildi. Bu açıklamalar pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor ve hak sahiplerine daha iyi anlayış sağlayarak uygun aylık bağlama süreçlerini düzenliyor.