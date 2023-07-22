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Bir ilden diğerine gitmek cepleri ateşleyecek! Yüzde 40'lık zam sonrası o illerde bilet fiyatları rekora koştu

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Bir ilden diğerine gitmek cepleri ateşleyecek! Yüzde 40'lık zam sonrası o illerde bilet fiyatları rekora koştu
Akaryakıt ve otobüs biletlerine zam geldi! Motorin ve benzin fiyatlarındaki ÖTV artışları fiyatları yükseltirken, şehirlerarası otobüs biletlerine de @ zam yapıldı. Ayrıntılar haberimizde...

Akaryakıt fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, benzin ve motorin fiyatlarını yine yükseltti. Pazar gününden itibaren geçerli olan yeni zamlarla birlikte, motorine de bir zamın daha geleceği tahmin ediliyor. Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri ve vatandaşları ekonomik açıdan zorluyor. Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışlar, ülke genelindeki ulaşım maliyetlerini etkilemeye devam ediyor.

OTOBÜS BİLETLERİNE YÜZDE 40 ZAM YAPILDI

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Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da yansıdı. Ankara'da, şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 30-40 arasında bir zam yapılacağı kulislerde konuşuluyordu. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da artışın gündemde olduğunu ve bilet fiyatlarında yüzde 20-30 aralığında bir artışın olabileceğini belirtmişti.

İddiaların ardından gerçekleşen zamla birlikte, şehirlerarası otobüs biletlerine yüzde 40 oranında bir zam yapıldı.

Artan akaryakıt fiyatları ve otobüs biletlerindeki zamlar, vatandaşların ekonomik dengelerini sarsmaya devam ediyor. Ekonomik açıdan zorlu bir dönem yaşanan ülkemizde, ulaşım maliyetlerine yapılan bu tür zamlar, toplumun hassasiyetle takip ettiği bir konu haline geldi. 

Ekonomi
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