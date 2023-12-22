Bir kilosu altınla eş değer! Fiyatı katlandıkça katlandı: Görenler inanamıyor

Yaz meyveleri, özellikle hamile kadınlar arasında popülerlik kazanmış durumda ancak erik ve kiraz gibi ürünlerin fiyatları çeyrek altın seviyesine ulaşarak dikkat çekiyor. Kayseri'de gece sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bir dönemde, yaz meyveleri olan erik ve kiraz tezgahlarda yerini aldı. Bu meyveler, genellikle hamile kadınlar ve yaşlılar tarafından tercih ediliyor. Ancak, yurt dışındaki seralarda yetiştirilen bu meyvelerin kilogram fiyatı 3 bin ile 3 bin 200 Türk Lirası arasında değişiyor. İşte detaylar...





YAZ MEYVELERİ ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE

Manav işleten Ekrem Kanarya, özellikle aşerme durumunda olan hamile kadınlar için meyve temini yaptıklarını belirtiyor. Mevsim dışı meyvelerin talep gördüğü bu dönemde, işletmelerini akşam saatlerinde bile açtıklarını ifade ediyor. Kadınların genellikle kiraz, erik, kayısı, çilek gibi kış mevsiminde bulamadıkları ürünleri temin etmek için bu tür yerlere başvurduğunu dile getiriyor. Hamile kadınların özellikle aşerme durumlarında, işletmelerinin kapalı olmasına rağmen talepleri karşılamak için akşam saatlerinde dükkanlarını açtıklarını vurguluyor. Bu durum, mevsim dışı meyvelere olan talebin artmasında etkili oluyor ve bu meyvelerin kilogram fiyatlarının çeyrek altın fiyatlarıyla yarışmasına neden oluyor.





Ekrem Kanarya, yaz meyvelerinin çeyrek altın fiyatlarıyla yarıştığını belirterek, özellikle erik kilogram fiyatının 3 bin 200 Türk Lirası seviyesinde olduğunu ifade etti. Kirazın kilogram fiyatının da 3 bin Türk Lirası olduğunu belirten Kanarya, bu ürünleri yurt dışından temin ettiklerini ve bu nedenle fiyatların normal döneme göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde bu tür ürünlerin temininin zor olduğunu vurgulayan Kanarya, bu meyveleri almayan veya vazgeçenlerin olduğunu ancak aşeren kadınlar için bu meyveleri temin etmenin önemli olduğunu belirtti. Fiyat artışlarının özellikle kış aylarında zor bulunan yaz meyvelerinde de etkili olduğunu dile getiren Kanarya, taleplerin genellikle iş yerlerinin kapatılmasının ardından geldiğini ve ihtiyaç durumunda iş yerlerini açarak müşteri taleplerini karşıladıklarını ifade etti.

Müşterilerden Fatih Abaylı ise erik fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, aşeren kadınlara Allah'tan yardım diledi. Şu anda eriğe yapılan yatırımın en mantıklı yatırım olduğunu söyleyen Abaylı, fiyatların altınla yarıştığını ifade etti.