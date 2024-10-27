Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcı Hedefleri Artıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcı Sayısı Artacak

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının sayısının 2025 yılı itibarıyla 17,6 milyon olması bekleniyor. Bu yıl içerisinde ise katılımcı sayısının 16,5 milyon olması öngörülüyor.

2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ'ın haberine göre, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden elde edilen verilere göre, finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık programı için bu yıl 33,2 milyar lira ayrıldığı, gelecek yıl içinse 75 milyar 994 milyon lira ödenek tahsis edildiği bildirildi.

Gelecek Yıllar İçin Planlamalar

Tahminlere göre, 2026 yılı için bu bütçenin 93 milyar 565 milyon 663 bin lira, 2027 yılı için ise 115 milyar 847 milyon 451 bin lira olması planlanıyor.

Teşvik Mekanizmaları ve Tasarruf Artışı

BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), devlet destekleri sayesinde tasarrufların artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bu sistemlerin, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Kişi Başı Prim Hedefleri Belirlendi

Sisteme katılımın tüm gelir gruplarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte. 2024 sonu için kişinin başına düşen prim üretiminin 11.750 lira, 2025'te 14.306 lira, 2026'da 17.143 lira ve 2027'de 19.804 lira olması bekleniyor.

BES Fon Tutarı Beklentileri

BES fon tutarının yıl sonunda 1 trilyon 271 milyar 443 milyon lira, 2025'te ise 1 trilyon 449 milyar 445 milyon lira olması öngörülüyor. 2026 ile 2027 yılları için hedefler de sırasıyla 1 trilyon 579 milyar 895 milyon lira ve 1 trilyon 658 milyar 889 milyon lira olarak belirlenmiştir.