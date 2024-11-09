Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Fon Büyüklüğü 1,15 Trilyon Liraya Ulaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılım sistemindeki (OKS) devlet katkısı ve katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü, 31 Ekim 2023 itibarıyla 1 trilyon 142 milyar 237,6 milyon liraya ulaşarak dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu süreçte toplam katılımcı sayısının 17 milyona yakın bir seviyeye ulaştığı bildirildi.

Serap Doğan’ın haberine göre, doğrudan bireysel emeklilik hesaplarından elde edilen verilere göre, BES’teki katılımcı fon tutarı 943,5 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 120 milyar 649,6 milyon liraya ulaştı. Böylelikle katılımcıların toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 64 milyar 164,8 milyon lirayı buldu. Ayrıca, OKS’deki katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fonu, toplam 78 milyar 72,8 milyon liraya çıkmış durumda.

Fon büyüklüğünün artışı 2023 yılının başından bu yana 385 milyar lirayı aşarken, BES’teki katılımcı sayısının yıl sonunda 8 milyon 676 bin 46 olurken, katılımcıların fon tutarı 625 milyar 517,8 milyon lira olarak kaydedilmişti. Bu süreçte devlet katkısı fon tutarı ise 77 milyar 750,8 milyon lira seviyesine ulaştı.

Özellikle, 31 Ekim 2024 itibarıyla BES ve OKS’deki katılımcıların fon tutarında 385 milyar 816,1 milyon liralık bir artış gözlemlendi. BES'te katılımcı sayısı ise 719 bin 439 kişi artarak 9 milyon 395 bin 485’e çıkarken, toplam katılımcı sayısı 16 milyon 967 bin 615’e yükseldi.

BES’teki birikimlerin 308 milyar lirası faizsiz fonlarda değerlendirilirken, faizli fonlar ise 692 milyar 611,2 milyon lira olarak kaydedildi. Devlet katkısı fon tutarının 108 milyar 727,7 milyon lirası faizli, 11 milyar 922 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

18 yaş altı BES katılımları da önemli ölçüde artış gösterdi. 31 Ekim itibarıyla 18 yaş altındaki katılımcıların fon büyüklüğü 30,2 milyar liraya ulaştı.

Kredi başvuruları kapsamında, bankalar tarafından iletilen 560 kredi başvurusunda, toplamda 121,1 milyon liralık BES fonu teminat olarak gösterildi. Evlilik ve konut edinimi için yapılan kısmi ödeme uygulamasıyla birlikte toplamda 73,4 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.