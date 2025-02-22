Bireysel Sulama Sistemlerine Hibe Üst Limiti 10 Milyon Liraya Çıkarıldı

Bireysel Sulama Sistemlerinde Önemli Değişiklik

Hükümet, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında önemli bir adım atarak hibeye esas proje üst limitini 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yeni Düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklik, çiftçilerin sulama ihtiyacını karşılamak ve üretkenliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, çiftçiler daha kapsamlı ve etkili sulama sistemleri kurma imkânına sahip olacaklar. Bu durum, tarımsal verimliliğin artışına katkıda bulunacaktır.