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Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları 2024'te Yüzde 3,3 Arttı

Birleşik Krallık'ta 2024'te konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 yükseldi ve ortalama 297 bin 166 sterline ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:37
Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları 2024'te Yüzde 3,3 Arttı

Birleşik Krallık'ta Konut Piyasasında Yükseliş

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından yayımlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, ülke genelindeki ortalama konut fiyatı 297 bin 166 sterline yükseldi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ise konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş göstermişti. Bu durum, 5 aylık kesintisiz artışın ardından aralıkta yaşanan ilk gerileme olarak kayıtlara geçti.

Kuzey İrlanda ve Londra Öne Çıkıyor

Kuzey İrlanda, konut fiyatlarında yüzde 7,4 ile aralıkta yıllık bazda en yüksek artışı yaşayan bölge oldu. Burada ortalama konut fiyatı 205 bin 895 sterline ulaştı. Öte yandan, Londra'da konut fiyatları yüzde 3,3 artışla 547 bin 614 sterline çıkarak, en yüksek fiyatların görüldüğü bölge olma unvanını korudu.

Amanda Bryden, Halifax Mortgage Başkanı, konut piyasasının 2024'e yatay bir seyirle başladığını belirterek, "Konut fiyatları yaz döneminde artışa geçti ve yılın ikinci yarısında faizdeki düşüşe tepki vererek artışı sürdü. Bazı bölgelerde talebin arzı aşması nedeniyle fiyatlar yükseldi. Ancak mortgage erişimindeki kısıtlar, 2025'te piyasa için zorluk oluşturmaya devam edecek," dedi.

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