Birleşik Krallık'ta Konut Kirası Temmuzda Yüzde 8,6 Arttı

Birleşik Krallık'ta Konut Kirası Yükselmeye Devam Ediyor

Birleşik Krallık'ta Temmuz ayında konut kirası, yıllık bazda %8,6 oranında bir artış gösterdi. Bu veriler, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlandı.

İngiltere Genelindeki Artış

İngiltere'de, ortalama konut kira bedeli %8,6 artarak 1319 sterline ulaştı. Galler'deki artış oranı %7,9 olurken, ortalama kira bedeli 748 sterlin olarak belirlendi. İskoçya'da ise kira artışı %8,2 olarak kaydedildi ve ortalama kira bedeli 965 sterline çıktı.

Kuzey İrlanda ve Londra İstatistikleri

Kuzey İrlanda'daki verilere göre, Mayıs ayında ortalama konut kirası artışı yıllık bazda %10 olarak gözlemlendi. Ayrıca, bölge bazında en yüksek artış Londra'da %9,7 ile kaydedildi.

Konut Fiyatlarındaki Değişim

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları da artış gösterdi. Haziran ayında, ortalama konut fiyatları %2,7 artarak 288 bin sterline ulaştı. İngiltere'de ortalama konut fiyatı 305 bin sterlin, Galler'de 216 bin sterlin ve İskoçya'da 191 bin sterlin olarak belirlendi.