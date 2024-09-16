BIS, Merkez Bankalarına Faiz İndirimlerinde İhtiyatlı Olmaları Çağrısında Bulundu

BIS'ten Merkez Bankalarına Uyarı

İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son yıllarda faiz oranlarını artırarak koruma tamponları oluşturan merkez bankalarına, bu alanları hızlı bir şekilde kaybetmemeleri için ihtiyatlı olmaları çağrısında bulundu.

Finansal Piyasalardaki Tedirginlik

BIS’in Para ve Ekonomi Bölüm Başkanı Claudio Borio, 1 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında finansal piyasalardaki dalgalanmaları değerlendiren bir raporun basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dönemin makroekonomik anlamda oldukça hassas olduğunu vurgulayan Borio, enflasyonun hedeflere yönelmesine rağmen aşırı dalgalanmaların da arttığını belirtti.

ABD Piyasalarında Faiz İndirim Beklentisi

Borio, bazı piyasa katılımcılarının özellikle ABD'deki ekonomik yavaşlama endişeleri nedeniyle daha hızlı faiz indirimleri beklediğini ifade ederek, bu durumun finansal piyasalarda tedirginliğe yol açtığını söyledi.

Politika Manevrası ve Güvenli Marjlar

Merkez bankalarının politika manevra alanlarını geri kazandığına dikkat çeken Borio, “Bu manevra alanının israf edilmesi üzücü olur.” diyerek, uzun vadede para politikasının beklenen ve beklenmeyen durumlar için güvenli marjlar içermesi gerektiğini dile getirdi.

Kovid-19 Gibi Şoklara Hazırlık

Borio, durgunluğun öngörülebilir bir durum olduğunu açıkladı, ancak Kovid-19 gibi beklenmedik şoklara hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Faiz indirimlerinin hızı ve seviyesinin, mevcut gelişmeler ışığında dikkatlice belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

BIS ve Üye Merkez Bankaları

1930 yılında Basel'de kurulan BIS, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi 60'tan fazla üye merkez bankasına ev sahipliği yapmaktadır. Kurum, uluslararası parasal ve finansal işbirliğini geliştirmeyi, merkez bankaları için bir banka olmayı ve para transferlerinde aracılık yapmayı amaçlamaktadır.