BIST 100 %1,29 Geriledi: Borsa İstanbul 10.737,68'den Kapandı

BIST 100 günü %1,29 düşüşle 10.737,68'den kapattı; bankacılık endeksi sert geriledi, TÜİK enflasyon verileri ve teknik destek/dirençler yatırımcıların gündeminde.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:34
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 139,84 puan azaldı.

Piyasa verileri ve sektör performansı

Toplam işlem hacmi 152,6 milyar lira olarak kaydedildi. Sektör bazında bankacılık endeksi %6,37, holding endeksi %0,43 geriledi. En çok kazandıran sektör spor (%5,61) olurken, en çok kaybettiren sektör bankacılık oldu.

Enflasyon verileri ve piyasa tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda %2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık %2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %32,95, yurt içi üretici fiyatlarında %25,16 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından BIST 100 endeksi gün içi en düşük 10.612,31 puana kadar geriledi. Gelen tepki alımlarına rağmen, bankacılık endeksinin öncülüğünde endeks günü negatif bir seyirle kapattı.

Gündem ve teknik seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun bir veri takviminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.550 seviyeleri destek, 11.850 ve 11.950 puanları ise direnç konumunda görülüyor.

