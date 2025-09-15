BIST 100 %4,39 Arttı — Borsa İstanbul İşlem Hacmi 116,8 Milyar Lira

Borsa İstanbul'da BIST 100 İlk Yarısını Yükselişle Kapattı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 455,08 puan ve %4,39 artışla 10.827,12 puan seviyesine çıktı.

Piyasa Verileri

Toplam işlem hacmi 116,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,65, holding endeksi %4,53 değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı kazanç sağlarken en yüksek artış yüzde 8,78 ile finansal kiralama faktoring sektöründe kaydedildi.

Yurt İçi ve Küresel Gelişmeler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı bulunurken, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan 10.900 ve 11.000 puan direnç, 10.700 ve 10.600 puan seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.