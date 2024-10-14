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BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı

BIST 100 endeksi, gün içinde kayıplar yaşayarak 8.699,19 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:37
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi: Değer Kaybı Yaşandı

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72, en yüksek ise 8.887,19 puan seviyelerini gördü. Endeks, günü önceki kapanışa göre %1,99 değer kaybıyla 8.699,19 puandan tamamladı.

Endekslerin Performansı

Güne 9,23 puan ve %0,10 artışla 8.885,45 puandan başlayan BIST 100, gün sonunda 177,03 puan düşerek kapandı. Mali endeks %2,12, hizmetler endeksi %1,72, sanayi endeksi %2,56 ve teknoloji endeksi %1,62 değer kaybetti.

BIST 30 Endeksi

BIST 30 endeksi de önceki kapanışına göre 159,83 puan (%1,62) kayıpla 9.724,97 puandan işlem gördü. Endeksin içinde yer alan hisselerin 9'u artış gösterirken, 91'i ise geriledi. Bu dönem içinde en çok işlem gören hisseler arasında Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.647 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul'daki standart altın kilogramı, %5,4 artışla 3 milyon 40 bin lira seviyesine yükseldi. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 34,1795 lira, satışta ise 34,3164 lira olarak belirledi.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, %1,6 azalarak 77,4 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Piyasalardaki bu dalgalanmalar yatırımcılar açısından dikkatle izleniyor.

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