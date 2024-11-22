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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 1,94 Değer Kazandı

BIST 100 endeksi, günü 9.549,89 puandan tamamlayarak yüzde 1,94 artış gösterdi. Altın ve döviz kurlarındaki gelişmeler de dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:33
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Yüzde 1,94 Değer Kazandı

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da gün içindeki dalgalanmalara rağmen BIST 100 endeksi, 182,12 puan artarak 9.549,89 puandan kapandı. Güne 9.377,49 puan ile başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.337,23, en yüksek ise 9.550,63 puanı gördü. Önceki kapanışa göre %1,94 değer kazanan BIST 100, yatırımcılarını sevindirdi.

Endekslerin Performansı

Önceki kapanış değerleriyle kıyaslandığında, mali endeks %2,88, sanayi endeksi %1,72, hizmetler endeksi %0,71 ve teknoloji endeksi %0,49 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise 202,24 puan artarak 10.540,61 puan seviyesinden kapanış yaptı.

Hisse Senetleri ve İşlem Gören Sektörler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si değer kazanırken, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Koza Altın İşletmeleri dikkat çekti.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 696 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %1 artışla 3 milyon 135 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4400 lira, satışta 34,5781 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalardaki döviz kurlarında ise avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde işlem gördü.

Petrol Fiyatları Üzerine

Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,2 artışla 74,1 dolardan işlem görerek enerji piyasalarındaki dalgalanmaları sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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