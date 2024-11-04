BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapattı

Piyasalarda Gün Sonu Analizi

Bugün, BIST 100 endeksi 8.610,89 ile en düşük, 8.862,49 ile ise en yüksek seviyesine ulaştı. Kapanışta, endeks önceki kapanışa göre yüzde 2,49 değer kaybederek 8.663,88 puandan işlem gördü.

Günün Performansı

BIST 100 endeksi güne 22,51 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 8.862,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.610,89 puanı gören endeks, günü 221,12 puan azalarak kapadı.

Sektörel Durum

Mali endeks, önceki kapanışa göre yüzde 3,15, hizmetler endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi de yüzde 2,26 değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisseler

BIST 30 endeksi de 245,32 puan ve yüzde 2,51 kayıpla 9.528,12 puandan kapanarak dikkat çekti. Endekse dahil olan hisselerin sadece 10'u prim yaparken, 90 hissede gerileme yaşandı. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN, en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.742 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3.123.999,5 lira seviyesine düştü.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34.2517 lira, satışta 34.3890 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise, alışta 34.1996 lira, satışta 34.3367 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 151,90 seviyelerinde işlem görmekte.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,5 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.