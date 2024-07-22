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BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

BIST 100 endeksi günü 11.172,75 puandan kapatırken, sanayi ve teknoloji endekslerinde de değer kazancı gözlendi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:42
BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre %0,15 değer artışıyla 11.172,75 puandan tamamladı. Gün içerisinde en düşük 11.119,30, en yüksek ise 11.245,53 puana ulaşıldı.

Günün Başlangıcı ve Performans

Endeks, güne 26,43 puanlık bir artışla 11.182,64 puandan başladı. Gün içerisindeki hareketlilikte sanayi ve teknoloji endeksleri sırasıyla %0,88 ve %0,73 değer kazanırken, mali endeks %0,33 ve hizmetler endeksi ise %0,18 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, 6,71 puanlık bir kazançla 12.177,03 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin sonucunda, 50 hisse prim yaparken, 48 hisse değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.386 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %2,4 azalışla 2 milyon 529 bin TL'ye geriledi.

Faiz ve Dolar Durumu

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,42, bileşik getirisi ise %42,11 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise dolardaki efektif kurunu, alışta 32,9210 TL, satışta 33,0530 TL olarak açıkladı.

Uluslararası Piyasalarda Gözlemler

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 157,00 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %0,9 düşüşle 81,2 dolardan işlem görmekte.

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