BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içerisinde 9.715,86 puandan kapanarak yüzde 0,18 değer kaybetti. Altın ve döviz fiyatları da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:42
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.679,82 puanı, en yüksek ise 9.851,61 puanı gördü. Gün sonunda, önceki kapanışa göre %0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan kapandı.

İstanbul Borsası'nda BIST 100 endeksi, güne 47,46 puan ve %0,49 artışla 9.780,64 puandan başlangıç yaptı. Ancak gün içerisinde yaşanan dalgalanmanın ardından, mali endeks %0,06, sanayi endeksi %0,15, teknoloji endeksi %0,51 ve hizmetler endeksi %0,23 değer kaybı yaşadı.

BIST 30 endeksi ise, önceki kapanışa göre 17,32 puan ve %0,16 düşüşle 10.723,74 puandan kapanarak yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisselerde Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Garanti BBVA, en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı. Genel olarak BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü yükseliş gösterirken, 66'sı düşüş yaşadı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.25 itibarıyla 2.671 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise, önceki kapanışa göre %0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %37,45, bileşik getirisi ise %40,96 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları ise; doların alış fiyatı 35,4044 lira, satış fiyatı 35,5463 lira olarak belirlendi. Önceki kurlar ise, alışta 35,3949 lira, satışta 35,5367 lira olmuştu.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0270, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 158,00 düzeyinde işlem gördü.

Son olarak, Londra Brent tipi ham petrolün varili, %1,1 azalışla 79,2 dolardan satılmakta.

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