BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 95,51 puan azalarak 9.915,76 puandan kapattı. Güne 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.912,58 puanı görürken, en yüksek 10.052,85 puana ulaştı. Önceki kapanışa göre endeks, yüzde 0,95 azalışla bu seviyeden tamamlandı.

Sektör Verileri ve Hisse Performansı

Önceki kapanışla karşılaştırıldığında mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Ancak teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise gün sonunda 115,39 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.845,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaparken, 74'ü geriledi. Özellikle Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Dış Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2.636 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3.014.000 lira olarak kaydedildi ve bu, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış anlamına geliyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,73, bileşik getirisi ise yüzde 43,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur alışta 34,8975 lira, satışta 35,0373 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 73,4 dolardan işlem görmekte.