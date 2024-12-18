DOLAR
35,01 -0,09%
EURO
36,71 0%
ALTIN
2.969,18 0,23%
BITCOIN
3.655.352,71 2,28%

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puanda kapandı. Altın ons fiyatı 2 bin 636 dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:29
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 95,51 puan azalarak 9.915,76 puandan kapattı. Güne 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.912,58 puanı görürken, en yüksek 10.052,85 puana ulaştı. Önceki kapanışa göre endeks, yüzde 0,95 azalışla bu seviyeden tamamlandı.

Sektör Verileri ve Hisse Performansı

Önceki kapanışla karşılaştırıldığında mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Ancak teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise gün sonunda 115,39 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.845,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaparken, 74'ü geriledi. Özellikle Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Dış Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2.636 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 3.014.000 lira olarak kaydedildi ve bu, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artış anlamına geliyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,73, bileşik getirisi ise yüzde 43,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur alışta 34,8975 lira, satışta 35,0373 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 73,4 dolardan işlem görmekte.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasa Verileri ve Altın Fiyatları
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapatıldı
3
Türkiye, 2025'te Büyük Ölçekli Yatırımların Merkez Üssü Olacak
4
TMO Çeltik ve Pirinçte Spekülatif Hareketleri Yakından İzliyor
5
New York Borsası Faiz Kararı Öncesinde Yatay Seyirle Açıldı
6
ABD'de Mortgage Faizleri Yükseldi, Başvurular Düşüşte
7
Rusya'dan Gübre İhracatında Rekor Beklentisi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı