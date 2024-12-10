BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

İstanbul Borsası'nda bugün BIST 100 endeksi, 158,36 puan azalarak 10.099,03 puan ile kapanış yaptı. Gün içerisinde en düşük 10.078,81 puanı, en yüksek ise 10.276,73 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,54 değer kaybetti. Açılışta 10.257,19 puandan başlayan BIST 100, mali endeksin yüzde 2,03, sanayi endeksinin yüzde 1,56, teknoloji endeksinin yüzde 1,24 ve hizmetler endeksinin yüzde 0,77 gerilemesiyle dikkat çekti.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 184,51 puan ve yüzde 1,64 kayıpla 11.091,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaparken 82'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.687 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 25 bin lira oldu.

Tahvil, Bono ve Dolar Kuru

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,60, bileşik getirisi ise yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları ise, dolarda alışta 34,7554 lira, satışta 34,8947 lira olarak belirlendi.

Petrol Fiyatları

Son olarak, uluslararası piyasalarda Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı, yüzde 0,2 artış ile 71,9 dolar seviyesinden işlem görmekte.