BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Son Durum

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 150,63 puan azalarak 9.765,12 puandan kapattı. Gün başlangıcında 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puandan işlem görmeye başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.754,43 puanı, en yüksek 9.897,51 puanı gördü.

Endeksin kapanışındaki kayıplar, mali endekste yüzde 1,78, hizmetler endeksinde yüzde 1,41, sanayi endeksinde yüzde 0,92 ve teknoloji endeksinde yüzde 1,37 olarak kaydedildi. Ayrıca, BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 174,94 puan ve yüzde 1,61 kayıpla 10.670,82 puandan kapandı.

Hisse Senetleri ve İşlem Hacmi

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaparken, 82'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı, 2.591 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 2 milyon 991 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,9285 lira ve satışta 35,0684 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,40 seviyesinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artış ile 73 dolardan işlem görmekte.