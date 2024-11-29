BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapatıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 11,92 puan artışla 9.652,00 puandan kapandı. Endeks, güne 10,65 puan ve %0,11 artışla 9.650,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.575,85 puanı gören BIST 100 endeksi, en yüksek 9.734,16 puanı gördü.

Endekslerdeki Değişim

Önceki kapanışa göre mali endeks %0,46, sanayi endeksi %0,74 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,54 ve hizmetler endeksi %0,19 değer kaybetti. Ayrıca, BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,15 puan ve %0,26 kayıpla 10.614,11 puandan kapandı.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'si geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.653 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,02 artışla 3 milyon 45 bin lira seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi %37,49, bileşik getirisi de %41,01 seviyesine geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 34,5552 lira, satışta 34,6937 lira olarak belirledi.

Petrol Fiyatlarında Artış

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi ise 150,20 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,6 artışla 73,1 dolardan işlem görüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.