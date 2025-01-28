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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 10.121,77 puandan kapadı. İşlem gören hisselerin çoğunluğu prim yaptı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:41
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.977,05, en yüksek ise 10.139,72 puanı gören BIST 100, güne 33,72 puan ve %0,34 artışla 10.031,57 puandan start verdi.

Mali endeks %0,93, hizmetler endeksi %1,47 ve teknoloji endeksi %2,10 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,08 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 174,31 puan ve %1,57 kazançla 11.244,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 64'ü prim yaparken, 33'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Altın ve Dolar Durumu

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.755 dollar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,6 azalarak 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,12, bileşik getirisi ise %38,20 seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 35,6729 lira, satışta 35,8158 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur; alışta 35,6352 lira, satışta 35,7780 lira idi.

Piyasa Durumları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 155,60 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrol varil fiyatı %0,5 artışla 76,5 dolardan işlem görmekte.

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