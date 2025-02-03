BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,30 Değer Kaybıyla Tamamladı

Piyasalarda Gün Sonu: BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan kapandı. Güne 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.749,91, en yüksek ise 9.918,35 puanı görmüştür.

Endekslerdeki Düşüşler

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,68, sanayi endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,21 ve hizmetler endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 267,22 puan ve yüzde 2,40 kayıpla 10.854,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. Bu süreçte Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.816 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 3 milyon 242 bin lira seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,44, bileşik getirisi yüzde 38,58 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,8771 lira, satışta 36,0209 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 35,7379 lira, satışta 35,8811 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyretti. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 azalışla 75,5 dolardan işlem görmeye devam ediyor.