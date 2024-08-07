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BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,45 yükselerek 10.024,31 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:23
BIST 100 Endeksi Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,45 oranında değer kazanarak 10.024,31 puandan günü tamamladı. Önceki kapanışa göre 143,08 puanlık artış yaşanırken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 1,45 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan alan yüzde 5,49 ile ulaştırma olurken, en çok kaybeden sektör ise yüzde 0,76 ile ticaret olarak görüldü.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tonda açıklamalar yaptıklarını ve bunun sonucunda yatırımcıların endişelerinin azaldığına dikkati çekti.

Yarın Ne Bekleniyor?

Yarın, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.

Teknik Göstergeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanları direnç, 9.800 ve 9.750 puanları ise destek olarak değerlendirilmektedir.

Öte yandan, TCMB geçtiğimiz günlerde yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı revize ederek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 için tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyelerinde sabit tutmuştur.

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